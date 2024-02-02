Ağrı'da kaçak sigara operasyonunda 10 gözaltı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde yapılan denetimlerde, bin 927 paket gümrük kaçağı sigara, yaklaşık piyasa değeri 3,5 milyon lira olan bin 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara yakalandı.

Ekipler, Taşlıçay ilçesinde, yol kontrolü ve emniyeti uygulaması esnasında iki ayrı araçta yaptıkları aramalarda ise 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda, gümrük kaçağı sigaralarla ilgili olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.