Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında devrilen limon yüklü tır sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. idaresindeki 33 DAV 21 plakalı limon yüklü tır, Doğubayazıt-Çaldıran Yolu Tendürek Dağı mevkiinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken, kara yolu ulaşıma kapandı.

aw057743-01.jpgHaber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Süper Lig heyecanı milli aranın ardından devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig heyecanı milli aranın ardından devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Başına tabanca dayadı. Youtuber canlı yayında intihara kalkıştı Gündem
Başına tabanca dayadı. Youtuber canlı yayında intihara kalkıştı
Ajda Pekkan sosyal medya hesabından paylaştı."Arap-İsrail savaşları ile başlayıp..." Magazin
Ajda Pekkan sosyal medya hesabından paylaştı."Arap-İsrail savaşları ile başlayıp..."
Kuşadası’nda insan tacirleri kıskıvrak yakalandı Gündem
Kuşadası’nda insan tacirleri kıskıvrak yakalandı
Yeni yılda emeklilere yapılacak zammı açıkladı Ekonomi
Yeni yılda emeklilere yapılacak zammı açıkladı
Nusaybin’de trafik kazası: 2 yaralı Gündem
Nusaybin’de trafik kazası: 2 yaralı
400'den fazla yaralı bulunan hastaneye İsrail’den tehdit ‘Boşaltın’ Gündem
400'den fazla yaralı bulunan hastaneye İsrail’den tehdit ‘Boşaltın’