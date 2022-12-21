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TIR'ın yedek yakıt deposunda bulundu. Tarta tarta bitiremediler

Ağrı’da bir TIR'ın yedek deposundan 91 kilo 606 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:53
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Ağrı'da TIR'ın yedek yakıt deposunda bulundu. Tarta tarta bitiremediler

TIR'ın yedek yakıt deposunda bulundu. Tarta tarta bitiremediler
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İHA'nın haberine göre, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda bir TIR'ın İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan geçtikten sonra Doğubayazıt ilçesinde durdurdukları TIR'da yaptıkları arama sonucu tırın yedek deposundan 91 kilo 606 gram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü C.D., yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

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