Ağrı’da trafik kazası: 13 yaralı

Erzurum’dan Ağrı istikametine doğru seyir halinde olan M.U kontrolündeki 34 GFD 356 plakalı araç, Çiftepınar Köyü kavşağına geldiğinde N. A. kontrolündeki 34 DHN 334 plakalı aracın kavşaktan çıkmasıyla çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede ekipler olay yerine geldi. Ekipler iki araç içerisinde yaralı halde bulunan 13 kişiyi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili açılan inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.