Ağrı'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza saat 13.35 sıralarında Havaalanı Kavşağı'nda yaşandı. S.D. idaresindeki araç, Ağrı il merkezi yönüne ilerlerken Atmaca Beton tarafından kontrolsüzce yola çıkan M.F.A. kontrolündeki araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler S.D. ve M.F.A. ile yolcular H.D. ve A.E.K. yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.