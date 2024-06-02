Ağrı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Ağrı'da trafik kazası: 4 yaralı

Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 13.35 sıralarında Havaalanı Kavşağı'nda yaşandı. S.D. idaresindeki araç, Ağrı il merkezi yönüne ilerlerken Atmaca Beton tarafından kontrolsüzce yola çıkan M.F.A. kontrolündeki araçla çarpıştı.

aw218292-01.jpgKazada sürücüler S.D. ve M.F.A. ile yolcular H.D. ve A.E.K. yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

aw218292-03.jpgMeydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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