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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 06:07
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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı
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Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 zanlı ile yakalanan bir firari savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin adreslerine 257 personelden oluşan 70 ekip ve 2 dron ile hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde, uyuşturucu maddeleri, tabanca, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)

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