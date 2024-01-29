Ağrı'da uyuşturucu üreticilerine operasyon

Kaynak: İHA
Ağrı'da uyuşturucu üreticilerine operasyon
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Doğubayazıt ilçesinde araması olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmekten 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw130599-01.jpgValilik, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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