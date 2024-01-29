Ağrı'da uyuşturucu üreticilerine operasyon

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Doğubayazıt ilçesinde araması olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmekten 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.