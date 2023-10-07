Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı nedir?

Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı: Sır saklamayı becerememek, sırrı hemen açığa vurmak.

Bazı insanlar sır saklama konusunda oldukça becerikli oldukları gibi bazı insanlarda bir lafı uzun süre saklamak, söylememek, içinde tutmak konusunda başarısılardır. İşte böyle kişilerin tasviri için ağızda bakla ıslanmaz denir.

Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı, gizli kalması gereken bir olayı hemen başkalarına anlatmak, sır tutamamak, gizleyememek anlamlarına gelmektedir. Kendisine söylenen bir şeyi hemen başkalarına yaymak anlamında kullanılır.