Ağzınıza sürmeyin öldürüyor. Bilimsel araştırmadan çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ağzınıza sürmeyin öldürüyor. Bilimsel araştırmadan çıktı
Kalp damarlarını tıkarak krize neden olan besin listesi bilimsel araştırmadan ortaya çıktı.

Birçok besinde bulunan B3 vitamini fazlalığının kalp sağlığı için tehlikeli olabileceği ortaya çıktı.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir rapor, et, balık, kuruyemiş, zenginleştirilmiş tahıl ve ekmek gibi gıdalarda bulunan niasin adlı vitaminin iltihaplanmaya ve kan damarlarının hasar görmesine yol açabileceğini belirtti.

Erkekler için günlük niasin ihtiyacı 16 miligram, hamile olmayan kadınlar için ise 14 miligramdır.

Ancak çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Stanley Hazen, Amerikalıların yaklaşık dörtte birinin bu seviyenin üzerinde niasin aldığını söyledi.

Araştırmacılar, niasin fazlalığının bir sonucu olarak kan örneklerinde 4PY adlı bir madde buldular.

Bu madde, kalp hastalığı olan veya olma riski taşıyan 3.163 yetişkinin verilerini içeren iki ayrı çalışmada kalp krizi, felç ve ölüm riskini ölçtü.

Bir çalışma ABD'de, diğeri Avrupa'da yapıldı.

Araştırmanın bir diğer bölümünde farelere 4PY verildi.

Bu da kan damarlarında iltihaplanmaya neden oldu.

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