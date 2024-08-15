Ah be Zehra Güneş. Yaktın yine bizi

Zehra Güneş Türk voleybolunun yıldızı.

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınıyor.

Ancak Paris Olimpiyat Oyunları'ndan önce sakatlıklarla boğuştu. Bu da milli takımın aldığı sonuçları olumsuz olarak etkiledi elbette.

Zehra Güneş, şimdi de yaptığı açıklamayla salladı ortalığı.

Duygulandırdı. Yürekleri yaktı.

Zehra Güneş'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Paris Olimpiyatları’ndan sonra duygularımı paylaşıp paylaşmama noktasında kararsız kaldığım günlerin ardından…

Şu an ki duygularımı paylaşmak, tedavimin ilk anından bu yana bana sonsuz destek olan tanıdığım veya tanımadığım herkese borcummuş gibi hissediyorum.

Olimpiyatlar, profesyonel her sporcu gibi benim de çocukluk rüyam, hayalim, gerçeğim ve en büyük motivasyonum.

VNL Amerika etabında geçirdiğim ani sakatlıktan sonra, ameliyat olmam konusundaki gerçeği müthiş bir ekip oyunu (sağlık ekibime sonsuz teşekkürler), inanç ve azimle aşarak Paris 2024’e geldim.

Sportif anlamda hayatımım en büyük mücadelesini verirken, madalya motivasyonumdan bir an olsun zerre uzaklaşmadım.

Ancak bazen hayaller, yerini gerçeklere bırakıyor ne yaparsanız yapın. Madalya maçında olamadığım için hala ne kadar üzgünsem, bu güzel takımın bir parçası olduğum için de bir o kadar gururluyum.

Paris 2024’e gelebildiğim, bu azimli takımın bir parçası olduğum için gururluyum.

Lütfen siz de bizimle gurur duymaya, bize inanmaya devam edin…

Biz yarın yeniden yine birlikte doğacağız.

Sonsuz teşekkürlerimle,

Zehra - 18"