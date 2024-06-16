Ahh be Zehra Güneş çok kraliçesin. Viral oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki 11’nci maçında Çin’e 3-2 yenilmiş, “Dünya 1 numarası” ünvanını kaybederek FIVB Dünya sıralamasında ikinci sıraya gerilemişti.

Brezilya 1. sıraya çıkmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi 3. etap son maçında Brezilya'ya da 3-0 yenilince, birinciliğe yükselme şansını kaybetti.

Hong Kong Kolezyum'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibine setlerde 3-0 (14-25, 14-25, 19-25 ) mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Zehra Güneş, sosyal medyada viral oldu.

Çok sayıda paylaşım yapılırken, "Ahh be Zehra Güneş yaktın bizi, Zehra'nın yokluğu hissediliyor, maçta olsaydı iki ha hu yapar kazandırırdı, neredesin Zehra Güneş yokluğunda üşüyoruz, düşüş yaşadığını düşündüğünüz maçlarda bile fav oyuncularınızın 2 katı istatistikle çıkıyordu simdi daha iyi anlıyorum cok kralicesin Zehra Güneş" gibi ifadeler kullanıldı.

Zehra Güneş, Voleybol Milletler Ligi'nin ABD'deki ikinci hafta etabında sakatlanmıştı.

Zehra Güneş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum. Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak. İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü. Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır. Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!"