Ahlaksızlıkta sınır yok. Mahkeme “Çırılçıplak gezebilir” dedi. Mahkemeye de böyle çıkmıştı

İspanyol yüksek mahkemesi, daha önce çıplak gezdiği için para cezasına çarptırılan nüdist (kişilerin sosyal bir ortamda çıplak bir şekilde) Alejandro Colomar'ın çıplak bir şekilde gezebileceğine hükmetti.

Valensiya kentindeki mahkeme, bir duruşmaya sadece ayakkabılarıyla ve çoraplarıyla giderek tartışma konusu olan Colomar'ın "yalnızca iki farklı sokakta çıplak kalmak ya da dolaşmakla kendini sınırladığına" ve eylemlerinin "vatandaşların güvenliğini, huzurunu ya da kamu düzenini bozmak" anlamına gelmediğine karar verdi.

29 yaşındaki bilgisayar uzmanı nüdist, bu eylemi cinsel nedenle yapmadığını, sadece istediği ve çıplaklığı tercih ettiği için yaptığını savundu. Çocukluğundan beri İspanya'daki çıplaklar plajlarına gittiğini, ancak 2020 yılında evinin yakınındaki birkaç sokakta dolaşmaya başladığını iddia etti.

Daha önce 2 bin 500 Euro para cezası alan Colomar, "Para cezasının hiçbir anlamı yok. Beni müstehcen teşhircilikle suçladılar. Sözlüğe göre bu cinsel niyet anlamına geliyor. Bunun yaptığım şeyle hiçbir ilgisi yok" ifadelerinde bulundu.

Yüksek mahkeme, İspanyol hukukunda kamusal çıplaklığı çevreleyen bir "yasal boşluk" olduğunu kabul etti.

Colomar, mahkemeye saygısızlık yapmamak gerekçesiyle duruşmaya kıyafetleriyle katıldı.