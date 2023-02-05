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  • Ahlaksızlıkta sınır yok. Mahkeme “Çırılçıplak gezebilir” dedi. Mahkemeye de böyle çıkmıştı

Ahlaksızlıkta sınır yok. Mahkeme “Çırılçıplak gezebilir” dedi. Mahkemeye de böyle çıkmıştı

İspanya mahkemesi, 2020’den beri evinin yakınlarında çıplak gezen Alejandro Colomar'ın çıplak gezebileceğine hükmetti.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 15:47
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Ahlaksızlıkta sınır yok. Mahkeme “Çırılçıplak gezebilir” dedi. Mahkemeye de böyle çıkmıştı

Ahlaksızlıkta sınır yok. Mahkeme “Çırılçıplak gezebilir” dedi. Mahkemeye de böyle çıkmıştı
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İspanyol yüksek mahkemesi, daha önce çıplak gezdiği için para cezasına çarptırılan nüdist (kişilerin sosyal bir ortamda çıplak bir şekilde) Alejandro Colomar'ın çıplak bir şekilde gezebileceğine hükmetti.

Valensiya kentindeki mahkeme, bir duruşmaya sadece ayakkabılarıyla ve çoraplarıyla giderek tartışma konusu olan Colomar'ın "yalnızca iki farklı sokakta çıplak kalmak ya da dolaşmakla kendini sınırladığına" ve eylemlerinin "vatandaşların güvenliğini, huzurunu ya da kamu düzenini bozmak" anlamına gelmediğine karar verdi.

29 yaşındaki bilgisayar uzmanı nüdist, bu eylemi cinsel nedenle yapmadığını, sadece istediği ve çıplaklığı tercih ettiği için yaptığını savundu. Çocukluğundan beri İspanya'daki çıplaklar plajlarına gittiğini, ancak 2020 yılında evinin yakınındaki birkaç sokakta dolaşmaya başladığını iddia etti.

Daha önce 2 bin 500 Euro para cezası alan Colomar, "Para cezasının hiçbir anlamı yok. Beni müstehcen teşhircilikle suçladılar. Sözlüğe göre bu cinsel niyet anlamına geliyor. Bunun yaptığım şeyle hiçbir ilgisi yok" ifadelerinde bulundu.

Yüksek mahkeme, İspanyol hukukunda kamusal çıplaklığı çevreleyen bir "yasal boşluk" olduğunu kabul etti.

Colomar, mahkemeye saygısızlık yapmamak gerekçesiyle duruşmaya kıyafetleriyle katıldı.

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bgün
5.02.2023 16:14
Bu bir sapıklıktır.Bunun özgür olma ile ilgili yakından uzaktan alakası yoktur.Kanunlar toplum ahlakına göre düzenlenir.Yaşasın! Yeryüzünde Allah' ın adaleti.Ülkem bu sapıklardan uzak olsun.  
 
hacı ali
5.02.2023 16:12
merdanoglu duygulara tercüman olmuş saray duy merdanoglunun sesini  
 
1950
5.02.2023 16:00
Deli ise akıl hastanesine yada ıssız adaya gitsin, herkes her istediğini yapamaz, o zaman adalet sistemine gerek kalmaz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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