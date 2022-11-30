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Ahlat işçiliği UNESCO listesinde

Geleneksel Ahlat taş işçiliği UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:45
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Ahlat işçiliği UNESCO listesinde

Ahlat işçiliği UNESCO listesinde
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel unsurlarından biri daha somut olmayan dünya mirası olarak koruma altına alındı.

Somut ve somut olmayan mirasın korunmasının en güzel örneklerinden geleneksel Ahlat taş işçiliği, bu yıl Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda değerlendirildi.

Bakanlığın hazırladığı dosyayla Türkiye adına aday gösterilen geleneksel Ahlat taş işçiliği, dün başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi.

Ayrıca çay kültürü, Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği ile ipek böcekçiliği ve dokuma için ipeğin geleneksel üretimi, aynı toplantıda değerlendirmeye alınacak.

Türkiye, bugüne kadar meddahlık, Mevlevi sema töreni, aşıklık geleneği, nevruz (çok uluslu), Karagöz, geleneksel sohbet toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi ritüeli: Semah, tören keşkeği geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk kahvesi kültürü ve geleneği, ebru sanatı, Türk kağıt süsleme sanatı, geleneksel çini ustalığı, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü (çok uluslu), Bahar Kutlaması: Hıdrellez (çok uluslu), ıslık dili, Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, halk masalları ve müzik, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel zeka ve strateji oyunu mangala (çok uluslu), minyatür sanatı (çok uluslu) ve hüsnühat unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdi.

Türkiye, kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 4 ülke arasında yer alıyor.

Daha önce 2 kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğine seçilen Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanındaki çalışmalarıyla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden gösteriliyor.

Türkiye'nin listede kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 22'ye ulaştı

Açıklamada, bu kayıtla beraber Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 22'ye ulaştığı belirtilerek, "Ata yadigarı geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştırarak korumak amacıyla farkındalığı artırmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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