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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkan adayı olacak. Yönetimdeki ilk isim belli oldu

Trabzonspor’da yeniden başkanlığa aday olacak Ahmet Ağaoğlu’nun listesi de oluşmaya başladı. Güçlü bir yönetim listesi oluşturmayı hedefleyen Ağaoğlu'nun ilk olarak Faruk Albayrak'ı ekibine kattığı öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 21:29
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Ahmet Ağaoğlu yeniden aday olacak

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkan adayı olacak. Yönetimdeki ilk isim belli oldu
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Trabzonspor başkanlığına yeniden aday olma kararı veren Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde yer alacak ilk ismin Faruk Albayrak olacağı ileri sürülüyor.

61trabzonhaber.com spor servisinin edindiği bilgiye göre Faruk Albayrak, Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde yer alacak. İddiaya göre Ağaoğlu'nun seçilmesi halinde Faruk Albayrak, etkin bir yetkiyle donatılacak. Faruk Albayrak, eski başkan Nuri Albayrak'ın oğlu.

ADAY OLACAĞI SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu'nun yaklaşan seçim öncesinde sürpriz yapabileceği belirtildi.
Ayrılık açıklamasının ardından 18-19 Mart'taki seçimde aday olmayacağını duyuran Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiadan gelen baskılar üzerine bu fikrini gözden geçirme kararına vardı.
Taraftarların ve camiadaki önemli isimlerin "Geri dön, aday ol" baskısı üzerine , Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olabileceği ortaya çıktı.
TRT Spor'un haberine göre, Ahmet Ağaoğlu bu baskılar sonrasında yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.
Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıklamasının ardından, kısa bir süre önce başkan adayı olduğunu ilan eden kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimde rakip olacak.


 

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