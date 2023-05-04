Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara flaş cevap: Allah bir daha nasip etmesin

Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından ilk kez Alaattin Kazancı'nın cenazesine gelerek, Trabzon'a ayak bastı. Ahmet Ağaoğlu'nun bir daha başkan olmasını isteyen cenazede yer alan bir taraftarın söylemine yanıt veren Ağaoğlu'nun cevabı herkesi şaşırttı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara flaş cevap: Allah bir daha nasip etmesin

Trabzonspor'un eski başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, kulüp personeli Alaattin Kazancı'nın cenazesi için şehre geldi. Taraftarın "geri dön" çağrısına Ağaoğlu, herkesi şok edecek bir cevap verdi.

"ALLAH BİR DAHA NASİP ETMESİN"
Fotospor'un haberine göre; Trabzonspor kongresinden sonra ilk kez Trabzon'a ayak basan Ahmet Ağaoğlu, cenazede yer alan bir taraftarın söylediği, "Başkanım geri dön. Bu kulübün başkanı ol" çağrısına, "Allah bir daha nasip etmesin" cevabı verdi.

İSTİFAYA ZORLANMIŞTI
Trabzonspor'a yıllar sonra şampiyonluk yaşayan Ağaoğlu en yakın çalışma arkadaşları tarafından istifa etmeye zorlanmıştı. Yönetiminde yer alan isimlerin yarısı başkanı istifaya zorlarken, Ertuğrul Doğan'ın kurduğu yönetimde yer aldı.

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