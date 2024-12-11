Ahmet Çakar, Acun Ilıcalı ve Mourinho'yu Survivor'a yolladı

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Athletico Bilbao karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, Athletic Bilbao’ya 2-0 yenildi. - İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams attı.

PUAN DURUMU

16 puana yükselen Athletic Bilbao maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 8 puanı bulunan sarı-lacivertliler ise 15. sırada yer aldı.

"MOURINHO VE ACUN ILICALI SURVIVOR'DA YARIŞMACI OLMALI"

Karşılaşmaya dair Sportz uygulamasında bir sesli yorum paylaşan Ahmet Çakar, Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı’yı sert bir dille eleştirdi.

Çakar paylaşımında “Jose Mourinho karizması ve kariyeri ile dünyanın en iyilerindendi. Ama artık bana göre sevgili Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor’da yarışmacı olarak görev yapmalı” İfadelerini kullandı.