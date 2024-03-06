Ahmet Çakar Ali Koç'u istiyor

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Ahmet Çakar Ali Koç'u istiyor
Ali Koç'un bir televizyon programına katılmak istediğini söylemesi üzerine kendisini Beyaz Futbol'a çağıran Ertem Şener'e Ahmet Çakar'dan destek geldi.

Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray’a karşı şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’de başkan Ali Koç bugün Fenerbahçeliler derneğinin yeni binasının açılış törenine katıldı.

"BİR TELEVİZYON PROGRAMINA KATILACAĞIM"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç ligde oluşan gergin ortam ile ilgili "Birkaç gün içinde bir basın toplantım olacak veya bir televizyon programına katılacağım. İster istemez bir girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz, iletişim savaşı mı yapıyoruz, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz belli değil ama bu gidişat böyle gitmeyecek. Böyle gittiği müddetçe de her türlü zorluk Fenerbahçe'nin önüne çıkacaktır. Bunun pek çok sebebi var. Bunları da birkaç güne anlatacağım, dikkatle dinlemenizi rica ediyorum" dedi.

BEYAZ FUTBOL'A ÇAĞIRDI

Ali Koç’un bir programa katılmak istediğini söylemesi üzerine harekete geçen Ertem Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sn Ali Koç ‘…Bir televizyon programına katılabilirim.’ dediniz. Beyaz Futbol kapıları sonuna kadar değerli şahsınıza açıktır. Sizleri yayınımızda ağırlamak ve görmekten mutluluk duyarım” ifadelerini kullandı.

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AHMET ÇAKAR DA İSTİYOR

Beyaz Futbol programının ünlü yorumcusu Ahmet Çakar da Ali Koç’un programa gelmesi için sosyal medyadan Ertem Şener'in çağrısına destek verdi.

DAHA ÖNCE DE KATILMIŞTI

Ali Koç daha önce 23 Mayıs 2023 tarihinde de Beyaz TV’deki Derin Futbol programına katılmış Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı ile olan konuşmaları gündem olmuştu.

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