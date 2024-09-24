Ahmet Çakar ayrılığı açıkladı

2011 yılından beri yayın hayatına devam eden Beyaz Futbol programında flaş gelişme yaşandı.

Programın ünlü yorumcusu Ahmet Çakar moderatör Ertem Şener’in ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Çakar açıklamasında “Ertem Şener’in Beyaz Tv’den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beyaz Futbol ekibinden Ahmet Çakar ve Sinan Engin de ayrılacağını açıklamış ancak yapılan görüşmelerin ardından geri dönmüşlerdi.