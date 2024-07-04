Ahmet Çakar bedava araba alanları açıkladı

Düzenleme: Kaynak: GS Gazete
Ahmet Çakar bedava araba alanları açıkladı

Erden Timur'dan bahsetmeyen gazetecilere kızan Ahmet Çakar flaş bir iddiada bulundu.

Galatasaray’da 2 yıldır yürüttüğü Sportif AŞ Başkanvekilliği görevinden ayrıldıktan sonra sessizliğini bozan Erden Timur Fatih Altaylı’ya konuştu

Timur yaptığı açıklamalarda Dursun Özbek’i pek çok konuda yalanlarken Galatasaray iç siyasetine de isyan etti.

Ancak Erden Timur’un bu açıklamaları gündemde yeteri kadar yer almazken oluşan bu ilginç duruma dair Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

GAZETECİLERE BEDAVA ARABA

Bir araba firmasının sahibinin gazetecilere hediye araba verdiğini söyleyen Çakar açıklamasında, "Çok enteresan bir duyumum var. Güya bir araba firmasının sahibi, bazı gazeteci ve muhabirlere birer tane araba hediye etmiş. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Şunu soruyorum Galatasaray'da 2 sene şampiyonlukta emeği olan adam çekti gitti neden bu kadar konuşulmadı veya Galatasaray'ın önde gelen gazetecileri bir şeyler söylemedi? İnsanların aklı bulanıyor." dedi.

O İSİM AHMET YÜCE OCAKLI MI?

Ahmet Çakar’ın açıklamasında bahsettiği otomobil firması sahibinin ünlü milyarder Ahmet Yüce Ocaklı olduğu iddia edildi.

Ahmet Yüce Ocaklı’nın oğlu Ali Yüce Dursun Özbek’in yeni yönetiminde kendine yer bulmuştu.

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