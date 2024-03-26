Ahmet Çakar bile dayanamadı: Başka bir ülkede olsa devlet Rasim Ozan’a ‘gel bakalım’ der

Kaynak: Beyaz Tv
Ahmet Çakar bile dayanamadı: Başka bir ülkede olsa devlet Rasim Ozan’a ‘gel bakalım’ der
Beyaz Futbol’da birlikte program yapan Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi. Kütahyalı’nın Fenerbahçe ile Ali Koç hakkındaki sözlerine tepki gösteren eski hakem Ahmet Çakar, “Başka bir ülkede bunu yaptığı an Rasim’e küfür etmezler, ‘gel bakalım’ derler” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda FETÖ’nün kumpas davalarının en ateşli savunucusu olarak bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, 1 ay önce “Ali Koç devletle anlaştı, Fenerbahçe şampiyon olacak” iddiasında bulunmuştu.

Kütahyalı geçtiğimiz günlerde ise ilginç bir çıkış yaptı. “Devlet, Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanlığını bırakmasını istiyor” diyen Kütahyalı’ya birlikte program yaptığı eski Hakem Ahmet Çakar’dan tepki geldi.

Çakar, Kütahyalı’nın ‘asimetrik savaşın bir parçası’ olduğunu savunurken, “Ne olduysa daha sonra bunun adı gerilla savaşı, bunu adı pusu kültürüdür, başka bir ülkede bunu yaptığı an Rasim’e küfür etmezler, gel derler” şeklinde konuştu.

“ALİ KOÇ ZEKİ BİR ADAM DEĞİL”

“Ben dürüstçe söyleyeyim, Ali Koç’un ayrılması lazım” diyen Kütahyalı, “Ali Koç’un ayrılması Türkiye’nin ahval ve şeraiti içinde faydalı olur. Ben yanlış buluyorum, ben katılmadım o kampanyaya… Ali Koç zeki bir adam değil, onu söyleyeyim” ifadelerini kullanmıştı.

“BUNUN ADI PUSU KÜLTÜRÜDÜR”

Kütahyalı’nın bu çıkışını ‘Çok iblisçe, çok şeytanca’ yorumlarında bulunan Çakar, “Ne olduysa daha sonra bunun adı gerilla savaşı, bunu adı pusu kültürüdür, başka bir ülkede bunu yaptığı an Rasim’e küfür etmezler, gel derler” ifadelerini kullandı.

Çakar’ın konuyla ilgili konuşmasının tamamı şöyle:

“BAŞKA BİR ÜLKEDE RASİM’E ‘GEL BAKALIM’ DERLER”

Asimetrik savaşın Türkiye’de en önemli örneğini vereyim. 40 yaşında yakışıklı bir adam daha 4 hafta öncesine kadar ‘Ali Koç devletle anlaştı, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar’ diyebilecek kadar asimetrik savaşın şeytanlığına bakın. Ne olduysa daha sonra bunun adı gerilla savaşı bunu adı pusu kültürüdür, başka bir ülkede bunu yaptığı an Rasim’e küfür etmezler, gel derler. Bu çok ağır bir iddia. Devlet erkanını da töhmet altında bırakmak demek. Bunu hiç Fenerli yazar, çizer, yorumcu iblisçe, şeytanca başvurmadı.

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