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Ahmet Çakar bile isyan etti. Halil Umut Meler'e sinkaflı eleştiri: Vereceğiniz penaltının...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, beklendiği üzere oldukça tempolu başladı. Sarı - lacivertlilerde Arda Güler, 39. dakikada Onur Bulut'un müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan büyük tepki geldi. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:04
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Ahmet Çakar bile isyan etti

Ahmet Çakar bile isyan etti. Halil Umut Meler'e sinkaflı eleştiri: Vereceğiniz penaltının...
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 39. dakikada üst üste çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına girdi. Güler, son olarak Onur Bulut'un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcular, hakeme saha içinde itirazlarda bulunurken, taraftarlar ise sosyal medyada Meler'i sert şekilde eleştirdi.

Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Golün ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter'dan hakem Halil Umut Meler'e sinkaflı bir eleştiride bulundu.

"VERDİĞİNİZ PENALTININ..."

Tweet paylaşan Çakar, "Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy verdiğiniz penaltının içine e....! Böyle penaltıları amatör kümede bile vermiyorlar!" ifadelerini kullandı.

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