Ahmet Çakar ‘bu rezilliktir’ dedi! Dört takım için hazırlanan tezgâhı açıkladı

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Ahmet Çakar ‘bu rezilliktir’ dedi! Dört takım için hazırlanan tezgâhı açıkladı

Ahmet Çakar Süper Lig’den düşen dört takımla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Süper Lig 2023/2024 sezonu sona erdi, Galatasaray 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligin dikkat çeken diğer bir noktası ise, küme düşen 4 takımdan 3'ünün İstanbul ekibi olmasıydı.

Eski hakem ve spor programı yorumcusu, küme düşen takımlarla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Çakar'ın "Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü" şeklindeki iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.

17 - Ankaragücü 40

18 - Fatih Karagümrük 40

19 - Pendikspor 37

20 - İstanbulspor 16

AHMET ÇAKAR: NE HİKMETSE İMZA VERENLER DÜŞTÜ

Ahmet Çakar “Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü” ifadelerini kullandı.

Çakar geçtiğimiz haftada da ''Türk futbolunu yönetenler yine satranç oynadı. Kayserispor - Konyaspor maçında yapılanlarla tezgah kuruldu. Konyaspor - Galatasaray maçı rahat geçsin diye” demişti

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