Ahmet Çakar depremi. Görenlerin boğazı düğümlendi

2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde devam eden ve futbolseverlerin severek takip ettiği Beyaz Futbol hayranlarını yıktı.

BEYAZ FUTBOL'UN SONU

Sezon içerisinde başta Ahmet Çakar ve Sinan Engin sezon sonunda ayrılacaklarını söylesede kimsenin ihtimal vermediği efsane program sona geldi.

Sansürsüz Futbol Youtube kanalıyla anlaşan yorumcu Ahmet Çakar acı haberi verdi.

"BİR TUĞLAYI ÇEKERSENİZ DUVAR YIKILIR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım ile veda eden Çakar, “Beyaz TV’de tam 13 yılımız geçti. Canım kardeşlerimden Sinan Engin ayrıldı. Ertem’in de sözleşmesi bitti. O da muhtemelen gidiyor. Hep dedim, bir tuğlayı çekerseniz duvar yıkılır. Yıkıldı da galiba” ifadelerini kullandı.

"KİMSİNİZ ULAN SİZ"

Çakar daha sonrasında yaptığı bir paylaşımda ise, "Beyaz TV'deki herkese kızgın ve kırgınım. Bir gün gelecek konusacağım. Sevgili kardeşlerim Sinan, Ertem ve beni çerez zannedenlere bir gün gelecek en sert cevabı vereceğim yeni yetme erkek ve kız çocuklarına abileriyle nasıl konuşulacağını öğreteceğim gibi kimse merak etmesin kralına da öğreteceğim. Kimsiniz ulan siz?" dedi.

"YORULDUM"

Ayrılığa dair Sinan Engin ise “Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum. Yoruldum çünkü... Kanal yönetimiyle de konuyu görüştüm umarım kararıma saygı duyulur” açıklamasını yapmıştı.

ACUN ILICALI İDDİASI

Sinan Engin her ne kadar yorulduğunu ifade etsede bu sözlerinin ardından oğlu Oğulcan Engin'in yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı ile anlaştığı ve TV8,5'ta program yapacağı iddia edilmişti.