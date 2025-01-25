Ahmet Çakar "Galatasaray'ın maçı kazanmasında hakemin payı var"

Lider Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi.

Çakar "Galatasaray’ın maçı kazanmasında hakemin çok ciddi payı var. Galatasaray'ın kazanmasında hakem Halil Umut Meler'in bilerek isteyerek yaptığı ve yapmadığı büyük rezillikler var. Torreira’nın mutlak atılması lazım. 3 sarı kartı var. Ahmed Kutucu'ya ikinci sarı kart vermesi lazım ayağına basıyor.

ABDÜLKERİM OFSAYTTA

Osimhen’in iptal edilen golünde Abdülkerim %100 ofsayt. Kafayı vuran Barış Alper ofsayt değildi. Kural diyor ki oyunun içindeysen ve rakibine dokunuyorsan ofsayt olarak cezalandırılırsın. Abdülkerim'in Konyalı oyuncuya teması var. İptal kararı doğru.

PENALTI DOĞRU KARAR

Osimhen’e yapılan müdahale kesinlikle net bir penaltı. Halil Umut Meler, bu pozisyonu ilk başta göremedi, ama VAR müdahalesiyle doğru karar verilmiş oldu" ifadelerini kullandı.