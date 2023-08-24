Ahmet Çakar ‘Gelincik Operasyonu başlamıştır' dedi. Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup ettiği mücadele sonrasında, Beyaz Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, gündemi sarsacak bir kehanette bulundu.
Çakar canlı yayında bir kağıda, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyerek Fenerbahçe'nin adını yazdı ve sarı-lacivertlilerin en yakın rakibine 8 puan fark atacağını iddia etti. Ertem Şener'in canlı yayında kağıdı ekranlara göstermesinin ardından stüdyodaki diğer yorumcular kahkahalara boğuldu.
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin gelincik olduğunu belirten Ahmet Çakar, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.