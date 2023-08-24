Ahmet Çakar ‘Gelincik Operasyonu başlamıştır' dedi. Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyeti sonrası Ahmet Çakar "Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır" diyerek Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.

Ahmet Çakar ‘Gelincik Operasyonu başlamıştır' dedi. Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup ettiği mücadele sonrasında, Beyaz Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, gündemi sarsacak bir kehanette bulundu.

Çakar canlı yayında bir kağıda, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyerek Fenerbahçe'nin adını yazdı ve sarı-lacivertlilerin en yakın rakibine 8 puan fark atacağını iddia etti. Ertem Şener'in canlı yayında kağıdı ekranlara göstermesinin ardından stüdyodaki diğer yorumcular kahkahalara boğuldu.

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin gelincik olduğunu belirten Ahmet Çakar, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.

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