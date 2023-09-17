Ahmet Çakar: Hakem Cihan Aydın fazla kurnaz. Faul uydurdu, gol oldu

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 yendiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, hakem Cihan Aydın'ın fazla kurnaz olduğunu ileri sürdü.

Sarı kırmızılı takımın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi karşılaşmayı kayıpsız atlatmasının önemli olduğunu vurgulayan Çakar, Sabah'taki yazısında "İkinci yarı Galatasaray çok kötü oynadı. Sadece yediği goller değil yapamadığı her şey için söylüyorum. 3-2 çok kritik bir skorken sahneye sonradan oyuna giren Hakim Ziyech çıktı. Sol ayağıyla mükemmel vurdu. Herkes golü o attı diye düşünürken meğerse dünyanın en şanslı futbolcularından biri olan İcardi'nin kafasına çarpıp gol olmuş. Pek tabii ki gol İcardi'ye yazıldı. Bu gol, Galatasaray'ı rahatlattı. Aksi halde son yarım saat birçok şey farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Çakar, maçın hakemi için ise şunları yazdı:

"Hakem Cihan Aydın, fazla kurnaz. Olmayan faulleri icat edip risk almak istemiyor. Ama bir tanesi elinde patladı. Samsunspor'un attığı ikinci gol öncesi bir faul uydurdu, bu frikik de gitti, gol oldu. Hep diyoruz, hakemlikte cinlik yaparken bazen kendini de patlatırsın."