Ahmet Çakar: Hakem Cihan Aydın fazla kurnaz. Faul uydurdu, gol oldu

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 yendiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, hakem Cihan Aydın'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar: Hakem Cihan Aydın fazla kurnaz. Faul uydurdu, gol oldu

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 yendiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, hakem Cihan Aydın'ın fazla kurnaz olduğunu ileri sürdü.

Sarı kırmızılı takımın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi karşılaşmayı kayıpsız atlatmasının önemli olduğunu vurgulayan Çakar, Sabah'taki yazısında "İkinci yarı Galatasaray çok kötü oynadı. Sadece yediği goller değil yapamadığı her şey için söylüyorum. 3-2 çok kritik bir skorken sahneye sonradan oyuna giren Hakim Ziyech çıktı. Sol ayağıyla mükemmel vurdu. Herkes golü o attı diye düşünürken meğerse dünyanın en şanslı futbolcularından biri olan İcardi'nin kafasına çarpıp gol olmuş. Pek tabii ki gol İcardi'ye yazıldı. Bu gol, Galatasaray'ı rahatlattı. Aksi halde son yarım saat birçok şey farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Çakar, maçın hakemi için ise şunları yazdı:

"Hakem Cihan Aydın, fazla kurnaz. Olmayan faulleri icat edip risk almak istemiyor. Ama bir tanesi elinde patladı. Samsunspor'un attığı ikinci gol öncesi bir faul uydurdu, bu frikik de gitti, gol oldu. Hep diyoruz, hakemlikte cinlik yaparken bazen kendini de patlatırsın."

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Kan basıncının demansla alakası var mı? Sağlık
Kan basıncının demansla alakası var mı?
Kapalıçarşı'da çıkan yangın söndürüldü Güncel
Kapalıçarşı'da çıkan yangın söndürüldü
Kan vermeden önce neler yapılmamalı? Sağlık
Kan vermeden önce neler yapılmamalı?
Kalsiyum artıran şfalı bitkiler Şifalı Bitkiler
Kalsiyum artıran şfalı bitkiler
Madımak otu şifa deposu Şifalı Bitkiler
Madımak otu şifa deposu
Elon Musk'ın uyduları Kastamonu'da görüldü Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk'ın uyduları Kastamonu'da görüldü
Labadanın çok az bilinen müthiş yararları Şifalı Bitkiler
Labadanın çok az bilinen müthiş yararları