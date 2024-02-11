Ahmet Çakar: Hakem hakem olsaydı Fenerbahçe daha ilk yarıda 9 kişi kalacaktı

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Ahmet Çakar: Hakem hakem olsaydı Fenerbahçe daha ilk yarıda 9 kişi kalacaktı
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hakemi Çağdaş Altay'a Ahmet Çakar'dan sert sözler geldi.

Süper Lig’in 25. Haftasında Fenerbahçe Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar mücadelenin hakemi Çağdaş Altay’a demediğini bırakmadı.

Çakar yaptığı paylaşımda” "Fenerbahçe,Alanyaspor maçının hakemine dua etsin Hakem, hakem olsaydı Tadic ve cengiz (2.sarıdan) daha ilk yarıda 9 kişi kalacaktı" dedi.

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Çakar Alanyaspor için ise “Skandal hakem yönetimine rağmen fevkalade mücadele eden ve puan alan Alanyaspor u kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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