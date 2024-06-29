Ahmet Çakar imzayı çaktı. Bir ilk oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar imzayı çaktı. Bir ilk oldu

TFF Başkan Adayı İsmail Uyanık'a ilk imza Ahmet Çakar'dan geldi.

Bu sezon art arda yaşanan skandalların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi eleştirilere dayanamayarak seçim kararı aldığını duyurmuştu.

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4 ADAY VAR

Mehmet Büyükekşi’nin yeniden aday olup olmayacağı bilinmezken Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF’nin UEFA ve FIFA ilişkilerinden sorumlu yönetici Servet Yardımcı, Türk-Hint iş konseyi eski başkanı Erdal Alkış ve Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık adaylıklarını açıkladı.

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AHMET ÇAKAR İSMAİL UYANIK'A İLK İMZAYI VERDİ

18 Temmuz’da gerçekleşecek Olağan Mali Genel Kurul’da yeni başkanını seçecek olan TFF’de bu 4 isim adaylığını resmiyete dökebilmek için imza çalışmalarını yönetiyor.

Bu süreçte delegelerle görüşmelerini sürdüren İsmail Uyanık’a sürpriz bir isimden destek geldi.

Eski hakem olması sebebiyle TFF Genel Kurul’unda delege olan ünlü yorumcu Ahmet Çakar İsmail Uyanık’ın aday olması için imza verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çakar “Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık’a Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olması için ilk imzayı vermiş bulunmaktayım” dedi

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AHMET ÇAKAR KİMDİR?

3 Ağustos 1962'de İstanbul'da dünyaya gelen Çakar, Türk hekim, spor yorumcusu, sunucu ve eski hakemdir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Çakar, asıl mesleği doktorluktur. Doktorluk mesleğini sürdürürken 1981 yılında hakemliğe başladı. 1993 yılında Süper Lig hakemliğine yükselen Çakar, 17 yıl boyunca Türkiye'nin en üst liginde hakemlik yaptı. Bu süre zarfında 315 Süper Lig, 47 Türkiye Kupası ve 12 uluslararası maç yönetti.

1997 yılında hakemlik kariyerini noktalayan Çakar medya sektörüne giriş yaptı. Çakar şuanda Sabah gazetesinde yazarlık Beyaz Futbol ve Sansürsüz Futbol’da yorumculuk yapmaktadır.

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