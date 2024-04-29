Ahmet Çakar ışık hızıyla çark etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar ışık hızıyla çark etti
Beyaz Futbol yorumcuları Ahmet Çakar ve Sinan Engin'in veda sözleri sonrası akılları karıştıran bir gelişme yaşandı.

Yorumcu Sinan Engin, geçtiğimiz hafta yayınlanan programın sonunda, 12 yıllık Beyaz Futbol macerasına "artık yoruldum" diyerek son vereceğini açıklamıştı.

Engin'in ardından, eski hakem Ahmet Çakar da "Sezon sonuna kadar Rasim Ozan Kütahyalı ile devam edeceğim. Sezon sonunda Rasim'le bir daha görüşmeyeceğim. Rasim'i sevmiyorum, seviyormuş gibi yapıyorum ama gerçekte öyle değil. Altı hafta kaldı, ligi tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hatta Çakar, bir yıl televizyondan uzak kalacağını ve Çanakkale'de organik tarım yapacağını söylemişti.

Abdülkerim Durmaz'ın başka bir kanalla anlaşma yaptığını duyuran Ahmet Çakar'dan kısa bir süre sonra flaş bir hamle geldi.

Bu gelişmelerin ardından, sunucu Ertem Şener ekip arkadaşlarının sözlerini çürüten bir açıklama yaptı ve "Beyaz Futbol, tam kadro yayında ve hep öyle olacak, hep öyle devam edecek!" paylaşımında bulundu.

AHMET ÇAKAR HEMEN DESTEK VERDİ

Şener'in paylaşımı sonrası ilk tepki Ahmet Çakar'dan geldi.

Daha önce Beyaz futboldan ayrılacağını açıklayan Ahmet Çakar bu kez çark etti.

Ahmet Çakar Ertem Şener'in 'Birlikteyiz' tweetini desteklerken kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

ekran-alintisi-003.jpg

İlgili Haberler
Ahmet Çakar için şike suçlaması
Ahmet Çakar şaşırdı
Ahmet Çakar oynanan tiyatroyu açıkladı. Rasim Ozan'a demediğini bırakmadı
Ahmet Çakar yeni işini açıkladı! Beyaz Futbol'a veda etti
Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu şimdiden söyledi
Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı. 'Kanalizasyon patladı' diyerek anlattı
Son Haberler
Ukrayna birlikleri geri çekilmeye başladı. Rus ordusunun korkutan ilerleyişi sürüyor Dünya
Ukrayna birlikleri geri çekilmeye başladı. Rus ordusunun korkutan ilerleyişi sürüyor
Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli Teknoloji
Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli
AKP'de görevden alınacaklar belli oldu Gündem
AKP'de görevden alınacaklar belli oldu
Titanic’in zengin yolcuları ne yemek yiyordu? Her güne özel menü hazırlamışlar Dünya
Titanic’in zengin yolcuları ne yemek yiyordu? Her güne özel menü hazırlamışlar
Gaziantep’i rüzgar vurdu! Bir evin çatısı uçtu Yerel Haberler
Gaziantep’i rüzgar vurdu! Bir evin çatısı uçtu
İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... Yaşam
İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi...
Borsa İstanbul’da tarihi rekor Ekonomi
Borsa İstanbul’da tarihi rekor