Ahmet Çakar ışık hızıyla çark etti

Yorumcu Sinan Engin, geçtiğimiz hafta yayınlanan programın sonunda, 12 yıllık Beyaz Futbol macerasına "artık yoruldum" diyerek son vereceğini açıklamıştı.

Engin'in ardından, eski hakem Ahmet Çakar da "Sezon sonuna kadar Rasim Ozan Kütahyalı ile devam edeceğim. Sezon sonunda Rasim'le bir daha görüşmeyeceğim. Rasim'i sevmiyorum, seviyormuş gibi yapıyorum ama gerçekte öyle değil. Altı hafta kaldı, ligi tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hatta Çakar, bir yıl televizyondan uzak kalacağını ve Çanakkale'de organik tarım yapacağını söylemişti.

Abdülkerim Durmaz'ın başka bir kanalla anlaşma yaptığını duyuran Ahmet Çakar'dan kısa bir süre sonra flaş bir hamle geldi.

Bu gelişmelerin ardından, sunucu Ertem Şener ekip arkadaşlarının sözlerini çürüten bir açıklama yaptı ve "Beyaz Futbol, tam kadro yayında ve hep öyle olacak, hep öyle devam edecek!" paylaşımında bulundu.

AHMET ÇAKAR HEMEN DESTEK VERDİ

Şener'in paylaşımı sonrası ilk tepki Ahmet Çakar'dan geldi.

Daha önce Beyaz futboldan ayrılacağını açıklayan Ahmet Çakar bu kez çark etti.

Ahmet Çakar Ertem Şener'in 'Birlikteyiz' tweetini desteklerken kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.