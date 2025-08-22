Ahmet Çakar kovuldu: 'Hakkımı helal etmiyorum'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldı. Çakar, “Hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldığını açıkladı. Çakar, ayrılık sebebinin kanal sahibinin isteği olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çakar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldur ve binlerce yorum aldı. Kullanıcılar Ah

Ahmet Çakar, televizyon ekranlarında ise görevine devam ediyor. Yıllardır yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol programının yanı sıra, A Spor ekranlarında da yer almayı sürdürecek. Ayrıca Çakar, A Spor YouTube kanalında “Çakar!” isimli özel seriye başladı.

