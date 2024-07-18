Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin neden kaybettiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık yarışını İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı. Skandallarla dolu bir dönem geçiren Mehmet Büyükekşi'yi 5 oyla geride bırakan Hacıosmanoğlu, Türk Futbolu'nun yeni patronu oldu.

Bu gelişmenin ardından ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar flaş bir paylaşım yaptı.

Daha önce İbrahim Hacıosmanoğlu ile fotoğrafını yayınlayıp "Oyum İbrahim Hacıosmanoğlu'na" diyen Ahmet Çakar, Büyükekşi için şu ifadeleri kullandı:

"Eeeee noldu Büyükekşi. Ben kime imza verirsem O kazanır.Sen bir bylockcusun ama bu işlerde daha çaylaksın….."

Ahmet Çakar daha sonra İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aklına başkan olma firkini kimin soktuğunu da açıkladı. Çakar, "İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi başladı. Hayırlı olsun. Bire bir şahidiyim. Hacıosmanoğlu’nun aklına başkanlığı KORKMAZ KARACA soktu. Korkmaz Kardeşim , Sen finans ve para piyasalarının bir bilenisin bu net. Bu sonuç ile emin oldum ki , Sen gerçekten çok öngörülü bir adamsın. Bu işin gizli fikir babası sensin. Kim ne derse desin sen dost adamsın. İyi ki varsın" dedi.

Son olarak Ahmet Çakar, İbrahim Hacıosmanoğlu'na Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkalığı için isim önerdi: "Yeni TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun MHK başkanı Cüneyt Çakır olmalıdır."