Ahmet Çakar oynanan tiyatroyu açıkladı. Rasim Ozan'a demediğini bırakmadı

Yıllardır Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar’dan bomba bir açıklama geldi.

Youtube’da yayınlanan “The Football” programına konuk olan Ahmet Çakar sezon sonunda programdan ayrılacağını duyurdu.

Rasim Ozan’ı aslında sevmediğini belirten Ahmet Çakar, "Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Programdaki diğer kişilerin ne yapacağına dair de konuşan Ahmet Çakar, "Sinan Engin zaten gidiyor, Ertem Şener'in ne yapacağını bilmiyorum. Abdülkerim Durmaz muhtemelen bir başka televizyon kanalına gidecek. Şunu söyleyebilirim: Beyaz Futbol muhtemelen dağıldı. Ben bir sene ara vermeyi düşünüyorum. Çanakkale'de organik tarım yapacağım" dedi.

Ahmet Çakar’ın bu açıklamaları sonrası X hesabından bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı kendisi hakkındaki konuşmayı alıntılayarak, "Hahaha seni Ahmet Goethe Çakar seniiiii" sözlerini sarf etti.