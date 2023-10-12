Ahmet Çakar Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirecek takımı açıkladı

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar bu kez de Süper Lig'in ilk yarısında oluşacak puan durumu tahmin etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirecek takımı açıkladı

Süper Lig'de Milli araya girilirken Derin Futbol programının yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz bu kez de ligin ilk yarısını bitirecek takım için iddiaya girdiler.

Derin Futbol programında ligin ilk yarısı ile ilgili tahminlerini yapan 4 yorumcu, 19. haftanın sonunda 3 büyüklerin toplayacakları puanları şu şekilde tahmin etti:

GALATASARAY:

Ahmet Çakar: 47

Sinan Engin: 47

Rasim Ozan Kütahyalı: 53

Abdülkerim Durmaz: 52

FENERBAHÇE:

Ahmet Çakar: 48

Sinan Engin: 52

Rasim Ozan Kütahyalı: 48

Abdülkerim Durmaz: 55

BEŞİKTAŞ:

Ahmet Çakar: 39

Sinan Engin: 41

Rasim Ozan Kütahyalı: 30

Abdülkerim Durmaz: 39

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