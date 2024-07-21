Ahmet Çakar TFF seçiminde dönen büyük oyunu açıkladı

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF Genel Kurulu'nda başkan seçilmesiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen sözler sarf etti.

Hacıosmanoğlu'na oy veren Çakar, seçim sürecinin perde arkasını anlattı.

"Futbol asla sadece futbol değildir" diye sözlerine başlayan Ahmet Çakar şöyle devam etti:

Futbolun barış ve kardeşlikten ibaret olduğu büyük bir yalandır. Türkiye'de bunu görüyoruz. Servet Yardımcı'nın tehdit edildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Aslında Servet Yardımcı bu olayların bir parçasıydı ve bir piyondu. Bütün plan Büyükekşi'nin başkan seçilmesiydi. Cumhurbaşkanı veya Galatasaray'ın Büyükekşi'yi desteklediği iddiaları da yalan. Günümüz dünyasında para ve baronlar konuşur. Global sponsorlar arasında e-ticaret, TV sponsorları, spor markaları ve bankalar var. Büyükekşi'nin karşısına Servet Yardımcı'yı koydular ki kimse kıpırdamasın. Yardımcı'yı kim tehdit edecek? Kendisi iktidara ve Ak Parti'ye yakın bir isim. Ayrıca birçok delegeyi para karşılığında satın almak istediler ama her kuşun eti yenmez.

HACIOSMANOĞLU PİŞMANIM DEDİ

Çakar, "İlk başta TFF Başkan adayı İsmail Uyanık'a imza verdim ama 60 imzayı toplayamadı. Daha sonra Hacıosmanoğlu devreye girdi ve 'Aday olayım da şanımız yürüsün' dedi. Ben de ona imza verdim. Sonra ne oldu? Saatler kala Yardımcı adaylıktan çekildi ve kimse 150 imza bile toplasa aday olamayacaktı çünkü vakit geçti.

Hacıosmanoğlu'na 'Sana imza verdim ama hakemleri rehin alma olayın var. Pişman mısın?' dedim. O da 'Pişmanım, bugünkü aklım olsa yapmazdım. Bedelini ödedim.' dedi. Hukuken ceza almış ve kadınlara yönelik söyleminden dolayı cezası var" ifadelerini kullandı.

"SIKIYSA GEL YAP DERLER"

Ahmet Çakar şöyle devam etti:

İbrahim Hacıosmanoğlu göreve başladı, artık kimse racon kesemeyecek. Ali Koç çıkıp da 'Riva'dakileri tokatlarız' diyemeyecek. Derse sıkıysa gel yap derler adama. Kendisi deli dolu bir adamdır. Mafya falan da değildir. Mafya, devlet yürü dediği kadar mafyasın. Gerisi boş. Eğlenceli bir sezon bizi bekliyor.

"DURSUN ÖZBEK ORADAYMIŞ"

Ali Koç ve ekibi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden 1 saat sonra stadı bastığında Dursun Özbek oradaymış. Neden orada müdahale etmedin? Üstelik Ali Koç'un yaptığı da yanlıştır. Dursun Özbek'in yalan söylediği ortaya çıkıyor.