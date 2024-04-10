Ahmet Çakar UEFA’nın Türkiye’de kimlere operasyon yapacağını açıkladı

Eski Hakem Ahmet Çakar Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında çarpıcı bir iddiada bulundu.

FİFA ve UEFA’nın Türkiye’de operasyon hazırlığında olduğunu söyleyen Çakar, hakemlerin de içinde yer aldığı büyük bir bahis çetesinin olduğunu ileri sürdü.

“SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ BÜYÜK HACİMLİ BAHİSLER DÖNÜYOR”

“Türkiye alt liginde içinde hakemlerinde bulunduğu çıkar amaçlı suç şebekesi Çin, Tayland çok büyük hacimli bahislerin döndüğünü Salı, Çarşamba’dan itibaren hareketlenen ama Perşembe’den kesilen…” diyen Çakar, “Şimdi bak çok tuhaf, maçlar Cumartesi, Pazar örnek verelim Güneydoğu’nun herhangi bir X ve Y takımı maçı için 6 sarı kart, 1 kırmızı kart olur oynanıyor. Kat sayısı belki 30. Yani bin dolar yatırıp 30 bin dolar alıyorsun. 10 bin dolar koydun mu 300 bin dolar” ifadelerini kullandı.

“FİFA VE UEFA TURİST GİBİ GELDİ HAKEMLERİ GÖRDÜ”

“Online sistemde yatan paralar görülüyor” diyen Eski Hakem Ahmet Çakar devamında şöyle konuştu:

Fakat tuhaf olan şu diyorlar, maç yaklaştıkça para yatırmalar artarken, Perşembe kesiliyor. Yetkililer turist gibi geliyor, maçı izliyor sonra hakemlerinde bu işin içinde olduğunu anlıyorlar. Türkiye’de kimsenin tanımadığı 3.ligte maç yöneten hakemler.