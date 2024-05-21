Ahmet Çakar veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar veda etti
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, canlı yayında flaş ifadeler kullandı. Ahmet Çakar, 1 hafta sonra 'Beyaz Futbol' programından ayrılacağını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik üst seviyelere tırmandı.

Beyaz TV'de 'Beyaz Futbol' programında yaşanan olaylar değerlendirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener'in tartışması gündem olurken, Ahmet Çakar flaş ifadeler kullandı.

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''1 HAFTAM KALDI''
Ahmet Çakar, 1 hafta sonra Beyaz TV'den ayrılacağını açıkladı.

Çok mutsuz olduğunu ve programın çürümüş olduğunu aktaran Çakar, ''Bu televizyon programı çürümüş. Allah beni kurtarsın buradan. Kaldı 1 haftam. Net konuşuyorum. Çürümüş. Tekrar söylüyorum, Türkiye duysun! Bu program çürümüş. Çok mutsuzum. Allah beni kurtarsın. 1 haftam kaldı. Başka da konuşmuyorum. Herkes uyardı, herkes burada disiplinsizlik yapıyor. İstersem, bende yaptırırım disiplinsizliği. Bir tek sen yapmıyorsun Sinan.'' ifadelerini kullandı.

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