Ahmet Çakar veda etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik üst seviyelere tırmandı.

Beyaz TV'de 'Beyaz Futbol' programında yaşanan olaylar değerlendirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener'in tartışması gündem olurken, Ahmet Çakar flaş ifadeler kullandı.

''1 HAFTAM KALDI''

Ahmet Çakar, 1 hafta sonra Beyaz TV'den ayrılacağını açıkladı.

Çok mutsuz olduğunu ve programın çürümüş olduğunu aktaran Çakar, ''Bu televizyon programı çürümüş. Allah beni kurtarsın buradan. Kaldı 1 haftam. Net konuşuyorum. Çürümüş. Tekrar söylüyorum, Türkiye duysun! Bu program çürümüş. Çok mutsuzum. Allah beni kurtarsın. 1 haftam kaldı. Başka da konuşmuyorum. Herkes uyardı, herkes burada disiplinsizlik yapıyor. İstersem, bende yaptırırım disiplinsizliği. Bir tek sen yapmıyorsun Sinan.'' ifadelerini kullandı.