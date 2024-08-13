Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Van Bronckhorst açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Van Bronckhorst açıklaması

Samsunspor - Beşiktaş maçı sırasında Ahmet Çakar'ın Van Bronckhorst'a söylediği sözler tepki çekti.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri yeni transferler Rafa Silva ve Paulista kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte Beşiktaş ilk haftayı lider kapatırken bir video sosyal medyada gündem oldu.

"HAKİKATEN KARİZMATİK"

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesinin oynandığı sırada Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Abdülkerim Durmaz Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst için "Van Bronckhorts hakikaten karizmatik, antrenörlük yakışıyor" dedi.

"JAPON PİLOTLARA BENZİYOR"

Öte yandan kendisinin daha yakışıklı olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, “Van Bronckhorts Pearl Harbor baskınını yapan Japon pilotlara benziyor. Van Bronckhorts karizmatikse ben Brad Pitt’im" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu sözleri sonrası başta Beşiktaşlılar olmak üzere pek çok futbolsever tepki gösterdi

ekran-goruntusu-2024-08-13-143458.png

ekran-goruntusu-2024-08-13-143439.png

fu25gxidheweqrh0kqm3qw.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe milyonları kasaya soktu
Fenerbahçe açıkladı. Transferde imzalar atıldı
Fenerbahçe'de imzalar atıldı
Son Haberler
Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Çırpınmayan dev balık yakaladılar Yaşam
Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Çırpınmayan dev balık yakaladılar
Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz Ekonomi
Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz
Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme Gündem
Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme
Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı Gündem
Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldılar Yaşam
SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
Yüzde 233’lük zam resmen başladı Ekonomi
Yüzde 233’lük zam resmen başladı
iPhone’un Safari tarayıcısı çöktü mü? Safari ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar… Teknoloji
iPhone’un Safari tarayıcısı çöktü mü? Safari ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar…