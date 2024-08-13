Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Van Bronckhorst açıklaması

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri yeni transferler Rafa Silva ve Paulista kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte Beşiktaş ilk haftayı lider kapatırken bir video sosyal medyada gündem oldu.

"HAKİKATEN KARİZMATİK"

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesinin oynandığı sırada Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Abdülkerim Durmaz Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst için "Van Bronckhorts hakikaten karizmatik, antrenörlük yakışıyor" dedi.

"JAPON PİLOTLARA BENZİYOR"

Öte yandan kendisinin daha yakışıklı olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, “Van Bronckhorts Pearl Harbor baskınını yapan Japon pilotlara benziyor. Van Bronckhorts karizmatikse ben Brad Pitt’im" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu sözleri sonrası başta Beşiktaşlılar olmak üzere pek çok futbolsever tepki gösterdi