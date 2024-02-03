Ahmet Çakar'dan Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş değerlendirme

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Ahmet Çakar'dan Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş değerlendirme
Ahmet Çakar, Samsunspor Galatasaray maçında Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyonla ilgili değerlendirme yaptı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Samsunspor-Galatasaray maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun bir iki sarı kart hatası dışında maçı çok iyi yönettiğini ileri sürdü.

Numanoğlu'nun son haftaların başarılı ismi olduğunu belirten Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonu da değerlendirdi.

Ahmet Çakar, Galatasaraylıların penaltı beklediğini belirterek, "Görüntüye baktığımızda çekiliyor gibi ama günümüz futbolunda bu tür penaltıların kabul görmesi çok zor. VAR müdahalesi de gereksiz" ifadelerini kullandı.

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