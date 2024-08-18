Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya: Kaprisi ve ukalalığı yüzünden puan kaybetti

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Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya: Kaprisi ve ukalalığı yüzünden puan kaybetti

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Göztepe-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi ve Mourinho'yu flaş sözlerle eleştirdi.

Süper Lig'de Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldı ve İzmir'de 2 puan bıraktı.

Kanarya, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve Göztepe 1 puanı aldı.

Yorumcu Ahmet Çakar, Göztepe'nin iptal edilen golü ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı değerlendirirken, Jose Mourinho'ya sert sözler sarf etti.

Göztepe'nin iptal edilen golün doğru karar olduğunu belirten Çakar, "Maçta hakemlik yönünden tartışılacak iki pozisyon var. Göztepe'nin iptal edilen golünde İsmail Yüksek'in ayağına basma var. İptal kararı doğru.'' dedi.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararının da doğru bir karar olduğunu ifade eden Ahmet Çakar, ''Diğer pozisyonda ise Osayi'ye yapılan faul önce ağır gibi görünüyor ama oyuncunun aşiline temas var. Penaltı kararı doğru." ifadelerini kullandı.

''MOURINHO'NUN UKALALIĞI VE KAPRİSİ...''
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştiren Ahmet Çakar, "Fenerbahçe, bu gece İzmir'de Jose Mourinho'nun kaprisi ve ukalalığı yüzünden puan kaybetti. Orta saha direncini arttırıp top tutman lazımdı. Bunu neden yapmadın? Çünkü en büyük benim diyorsun Mourinho.'' şeklinde konuştu.

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