Ahmet Çakar'dan olay yaratan Galatasaray maçı açıklaması. Tepkiler çığ gibi büyüdü

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede erken yenen bir gol sonrası 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı

Hakem Bahattin Şimşek’in İstanbulspor’un 2. golünü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı vermesi ise tartışma konusu oldu.

"TÜM KARARLARI DOĞRU"

Mücadelenin ardından maç ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "Galatasaray- İstanbulspor maçının hakemi Bahattin Şimşek i kutluyorum Tüm kararları doğru" dedi.

"KAÇ PARA ALDIN HOCA"

Eski hakemin yaptığı açıklama sosyal medyada gündeme otururken bazı kullanıcılar “Sana bişeyler olmuş hocam” “Sen objektif adamdın" "Kaç para aldın hoca" "Hocaya talimat gelmiş" gibi yorumlar yaptı.