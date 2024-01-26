Ahmet Çakar'dan olay yaratan Galatasaray maçı açıklaması. Tepkiler çığ gibi büyüdü

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'dan olay yaratan Galatasaray maçı açıklaması. Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray-İstanbulspor maçı hakemi Bahattin Şimşek'e destek veren Ahmet Çakar'a bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede erken yenen bir gol sonrası 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı

Hakem Bahattin Şimşek’in İstanbulspor’un 2. golünü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı vermesi ise tartışma konusu oldu.

"TÜM KARARLARI DOĞRU"
Mücadelenin ardından maç ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "Galatasaray- İstanbulspor maçının hakemi Bahattin Şimşek i kutluyorum Tüm kararları doğru" dedi.

ekran-goruntusu-2024-01-26-175850.png

"KAÇ PARA ALDIN HOCA"
Eski hakemin yaptığı açıklama sosyal medyada gündeme otururken bazı kullanıcılar “Sana bişeyler olmuş hocam” “Sen objektif adamdın" "Kaç para aldın hoca" "Hocaya talimat gelmiş" gibi yorumlar yaptı.

ekran-goruntusu-2024-01-26-175925.png

İlgili Haberler
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı
Fatih Portakal'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler. 'Fena gol yedi' diyerek açıkladı
Tahkim Kurulu Dursun Özbek'e indirim yaptı. Fenerbahçe'yi ise affetmedi
Son Haberler
Mardin'de bir eşek Foseptiğe düştü. İtfaiye ekipleri seferber oldu Gündem
Mardin'de bir eşek Foseptiğe düştü. İtfaiye ekipleri seferber oldu
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı Spor
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı
Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı Gündem
Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı
Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi Gündem
Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönünce yapacakları belli oldu Gündem
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönünce yapacakları belli oldu
20 yaşındaki Şimel’in öldüğü kazada flaş ayrıntı. Bu nasıl adalet? Gündem
20 yaşındaki Şimel’in öldüğü kazada flaş ayrıntı. Bu nasıl adalet?
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı Gündem
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı