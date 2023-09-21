Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti gerçek oldu. Kopenhag maçı öncesi açıkladı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldığı mücadele sonrası Ahmet Çakar'ın maç tahmini gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti gerçek oldu. Kopenhag maçı öncesi açıkladı

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray - Kopenhag karşılaşmasıyla ilgili günler öncesinde çarpıcı tespitlerde bulundu.

Ahmet Çakar, Galatasaray defans hattının Kopenhag karşısında zorlanacağını söylerken Sarı Kırmızılı takımın en az iki gol yiyecğini söyledi.

Ahmet Çakar, Galatasaray Kopenhag maçından 2 gün önce yaptığı yorumda, "Galatasaray'ın defansı sürekli error veriyor. Molde maçında da gördük. Samsunspor'a karşı da 2 gol yediler. Bu sayı fazla olabilirdi. Galatasaray, Kopenhag'ı yener mi? Bilmem ama şunu biliyorum bu maçta kalesinde en az 2 gol görür.

Kopenhag grubun en zayıf halkası gözüküyor ama kaçırdığınız şey şu, Danimarka Ligi diğer tüm liglerden 1 ay önce başladı. Yani diğer takımlardan hazır bir görüntüsü var. Her ne kadar yıldız futbolculara sahip bir Galatasaray izlesek de kadrosu tam oturmadı. O yüzden hareketli bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

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