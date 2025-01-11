Ahmet Çalık vefatının 3. senesinde anıldı

Ahmet Çalık Konyaspor formasını giydiği 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken Gölbaşı Hacılar mevkiinde kullandığı otomobil kontrol çıktı ve şarampole yuvarlandı. Milli futbolcu kaza sonucu hayata veda etti.

Altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği başta olmak üzere formasını giydiği Galatasaray, Konyaspor, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Ahmet Çalık'ın ölüm yıldönümünde oyuncuyu andı.

TFF'DEN AHMET ÇALIK MESAJI

"8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık."