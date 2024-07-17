Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlike görüyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ideal Türkiye'nin oluşmadığını söyleyen Davutoğlu,"15 Temmuz'un, 251 şehidin kanı üzerinden zengin olanlar oldu, FETÖ borsasıyla. 15 Temmuz'da hiçbir yerde görünmeyip, sonra kahramanlık taslayarak devlete sızmış çeteler çıktı. Bugün tekrar, bir haftadır bu soru bana soruluyor. Yine bir tehlike mi görüyorsunuz? Evet, devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum" dedi.

AHMET DAVUTOĞLU: 15 TEMMUZ'UN HESABI GÖRÜLMEDİ DAHA

Davutoğlu, "Çünkü 15 Temmuz'un hesabı görülmedi daha. 15 Temmuz'un hesabı görülmeden herhangi bir yeni devlet reformunun yapılması da çok zor. Bakın, biraz da trajikomik bir şekilde son 2-3 gündür 15 Temmuz yayınlarını izledim. İktidara yakın eski bir milletvekilinin yazdığı doğru bir tespit var. Diyor ki; '15 Temmuz anmalarında hiçbir heyecan kalmadı.' Mehmet Metiner'in yazısı, doğru tespit ama soru şu; niye kalmadı? Şimdi konuşuyor, 15 Temmuz'un kendilerini kahraman gören o günkü devlet yönetimindeki erkan. Peki, Selçuk Bey (Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ), bu kahramanlar Darbe Araştırma Komisyonu'nda sizin verdiğiniz sorulara cevap verdiler mi? Vermediler. Eski İçişleri Bakanı 15 Temmuz gecesi yaptığı kahramanlığı anlatıyor. Kardeşim, televizyonlarda şov yapma, TBMM sana sorular sormuş, o sorulara cevap ver" ifadelerini kullandı.