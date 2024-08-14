Ahmet Davutoğlu: Siyaset denklemini bir hamlede değiştirebiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin AKP'ye katılacağına yönelik iddialara Davutoğlu, "Gelecek Partisi'nden 3 kişi, 7 kişi ayrılacak' diye diye bir yılı tamamladık. İnsanda biraz utanma olur. Bunlar yalandan da utanmıyorlar. Benim mitomanilere ayıracak vaktim yok" dedi. Dervişoğlu ise, "Partimizden biri gitmiyor, bağımsız milletvekili pozisyonunda gitmesi muhtemel olan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Genel Merkez binasında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

"İSTERSEK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ DENKLEMİ BİR HAMLEDE DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Bazı milletvekillerinin yarın AKP'nin kuruluş yıldönümünde partilerinden ayrılarak AKP'ye katılacağı iddialarına yanıt veren Davutoğlu, "Ben görevdeyken iki kavram kullandım aynı gün bu kavramlar Google'da en çok aranan kavramlar olmuş. Birisi epistemoloji biri de nepotizm. Bir yeni kavram söyleyeceğim; mitomani. Mitomani; sürekli yalan söyleyerek karakterini yalana ayarlayan kişi demek. Bir senedir 'Gelecek Partisi'nden 3 kişi, 1 kişi, 7 kişi ayrılacak' diye diye bir yılı tamamladık. İnsanda biraz utanma olur. Bunlar yalandan da utanmyorlar. Bir yıl geçti hala aynı haber tekrar tekrar geliyor. Benim bir kulağım Lübnan'da bir kulağım Bangladeş'te, bir kulağımla da Amerikan seçimlerini takip ediyorum. Mitomanilere ayıracak vaktim yok. Bizim arkadaşlarımızın da vakti yok. Madem oyumuz yüzde 1'in altında niye bize saatlerce konuşuyorsunuz, konuşmayın. İstersek Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz." diye konuştu.