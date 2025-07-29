Ahmet Davutoğlu tek tek sıraladı: Çöküşün sorumlusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir sistem çöküşü yaşandığını belirtti.

"BU SİSTEM ÇÖKÜŞÜNÜN TEMEL SORUMLUSU"

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Gece görüşü ekipmanı ile donanmış helikopterler ve uçaklar temin edemeyen, yangınlara müdahale kapasitesi yüksek tam donanımlı hava araçları almayan, orman işçilerini yeterli ekipman temin etmeden alevlerin içine salan, memleketi korumasını beklediği askerini sıvı yetersizliği ile kaybeden, gençleri, kadınları ve çocukları koruyamayan bugünkü iktidarın, bu sistem çöküşünün temel sorumlusu" olduğunu belirtti.

Davutoğlu, tek tek sıraladı:

"Bir sistem çöküşü yaşıyoruz!

-Her afete geç ve etkisiz müdahale ederek halkı kendi kaderiyle başbaşa bırakan

-Ülkenin kriz yönetim kapasitesini her geçen gün zayıflatan

-Yangınlarda ve depremlerde erken uyarı sitemini harekete geçiremeyen

-Bir afet ülkesi olduğu halde, gece görüşü ekipmanı ile donanmış helikopterler ve uçaklar temin edemeyen

-Kendi lüks ve itibarları için kullandıkları özel uçak filolarının yerine, yangınlara müdahale kapasitesi yüksek tam donanımlı hava araçları almaktansa, halkın mal ve canını riske etmekten kaçınmayan

-Orman işçilerini yeterli planlama olmadan ve yine yeterli ekipman temin etmeden alevlerin içine salıp, cenazelerini alan

-Memleketi korumasını beklediği askerini, sıvı yetersizliği ile kaybeden

-Herhangi bir askeri operasyon esnasında askerlerini düşman saldırısında değil, metan gazı zehirlenmesi ile şehit veren

-Kartalkaya’da tatile giden vatandaşlarının yanışını canlı yayında izleyen

-Herkesin güvenilirliğinden emin olduğu bir sınavı dahi yapamayan

-Sokaklarını uyuşturucu baronlarından, sosyal medya ortamını kumar sitelerinden temizleyemeyen

-Aile yapımızı çökerten toplumsal yozlaşmaya set çekemeyen

-Gençlerimizi, kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyamayan;

bugünkü iktidar, bu sistem çöküşünün temel sorumlusudur.

Kapsamlı bir sorgulama ve yenilenme olmadan bu sistem çöküşünden çıkamayız.

Bu köhnemiş sistemi ve ahlaki çöküş yaşayan siyaseti kökten ve radikal şekilde değiştirmeye kararlıyız!"