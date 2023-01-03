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Davutoğlu, Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:49
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Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Davutoğlu, Karamollaoğlu ile bir araya geldi
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Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Karamollaoğlu'nu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

İki Genel Başkan arasındaki görüşmeye daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

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