Davutoğlu, Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Karamollaoğlu'nu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
İki Genel Başkan arasındaki görüşmeye daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.
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