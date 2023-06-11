Ahmet Davutoğlu'ndan Nureddin Nebati paylaşımı: Bre akılsız adam!

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nureddin Nebati'ye yüklendi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Nureddin Nebati paylaşımı: Bre akılsız adam!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi Nureddin Nebati'den devraldığı ve konuştuğu kısımların yanı sıra Davutoğlu'nun Nebati'ye yönelik ağır eleştirilerinin yer aldığı video "Bre akılsız adam!" başlığı ile yayımlandı.davutoglu-tweet.jpg

"EKONOMİYİ YÖNETECEK BEYİN YOK"

Mehmet Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" mesajı üzerinden Nebati'ye göndermede bulunulan videoda Nebati'nin, "Sen kim oluyorsun da beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı’nı hor göreceksin. Hadi oradan, hadi" ifadelerine yer verildi.

Videonun sonunda ise Davutoğlu'nun daha önce "Ekonomiyi yönetecek beyin yok" dediği Nebati'ye ağır sözlerle yüklendiği kısım yer aldı.

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