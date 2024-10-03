Ahmet Davutoğlu'nun Lübnan çıkışına Ece Üner'den tarihi cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir yayında İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında konuştu.

Konuşmasında 'Görevde olsam şimdi Beyrut'taydım' diyen Davutoğlu'na Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'den tepki geldi

Suriye iç savaşında o dönemde yürütülen politikaları nedeniyle eleştirilen isimlerden olan Ahmet Davutoğlu şimdi de 'Görevde olsam Beyrut'taydım' açıklaması yaptı.

"ŞAM'A GİDECEĞİZ DEDİNİZ BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI"

Sunucu Ece Üner Davutoğlu'na cevap verdi. Üner, "Şam'a gidip Emevi Camii'nde namaz kılacağınızı söylediğinizde beri başımıza gelmeyen kalmadı. En kısa zamanda Şam'a gideceğiz namaz kılacağız dendikten sonra Suriyeliler geldi Sultanahmet camiinde namaz kılıyor. Her ne kadar Emevi Cami sözleri Davutoğluna ait olmasa da onun da içinde olduğu dönemin zihniyeti buydu. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına itmeyin oradan çekin diye söylemek lazım. Çünkü içinde olduğumuz sonuç o zihniyetin sonucu"