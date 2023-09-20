Ahmet Ercan büyük deprem beklediği iki ili açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 ili uyararak Muğla’da 7.1 ve Muş’ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti. Ercan ayrıca “Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var” dedi.