Ahmet Ercan büyük deprem beklediği iki ili açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 ili uyararak Muğla’da 7.1 ve Muş’ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti. Ercan ayrıca “Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var” dedi.

Ahmet Ercan büyük deprem beklediği iki ili açıkladı

Editör: Serhat Ağa

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla ve Muş illerindeki deprem riskini açıkladı.

Ercan, yaptığı paylaşımda tsunami olasılığına da dikkat çekti;

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; <M5,0, Manisa; M6,9, Mardin; <M5,0, Muğla; M7,1, Muş; M6,7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü(tsunami) olasılığı var.”

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