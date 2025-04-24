Ahmet Ercan İstanbul’daki artçı depremler sonrası o fayı işaret ederek açıkladı

Dün İstanbul’da öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası en büyüğü 5.9, en küçüğü ise 3.4 büyüklüğünde 100 üzerinde artçı depremler oluştu. Bugün ise 07:19 sıralarında 4.6 büyüklüğünde artçı deprem gerçekleşti. Artçı deprem sonrası ünlü deprem bilimci Ahmet Ercan, ‘Büyükçekmece-Çatalca kırığını kesti’ diyerek, “Kaygılanacak bir durum yok” ifadelerini kullandı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da 12:13’de Marmara Denizi açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Silivri merkezli sarsıntı, çevre illerde kuvvetli hissedilmişti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntılar için teyakkuza geçmişti. Deprem sonrası en düşüğü 3.4, en yükseği 5.9 büyüklüğünde 100 üzeri artçı deprem oldu. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

“KAYGILANACAK BİR DURUM YOK”

Bugün ise Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 07:19 sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası deprem bilimci Ahmet Ercan’dan yeni bir paylaşım geldi. Ercan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlginçtir, M6,2 ile Silivri önünden başlayan kırılma Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde doğudaki Büyükçekmece’ye doğru uzanıyor. En don 07.19’da Sinanoba denizinde M4,6 oldu. Trakya kolunu doğu ucunu artçı depremlerle tamamlıyor. Ancak gittikçe gerginliği düşüyor. Beylikdüzü’ne geçmesini beklemiyorum. Ne var ki Büyükçekmece-Çatalca kırığını kesti. Kaygılanacak bir durum yok.”